هنية يعزي رئيس الوزراء العراقي بضحايا حريق نينوى

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التعازي لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في ضحايا الحادث الأليم في محافظة نينوى الذي راح ضحيته العشرات أثناء حريق اندلع في حفل زفاف.

وأعرب هنية خلال اتصاله بالسوداني عن مشاعر المواساة بحق الضحايا، وأكد تضامنه والشعب الفلسطيني مع العراق الشقيق قيادةً وشعبًا، داعياً الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

وقال هنية "إننا في حركة حماس، نشاطركم هذا المصاب الأليم ونؤكد وقوفنا ووقوف شعبنا الفلسطيني بجانب العراق الشقيق، كما ونبعث من خلالكم التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين، مشددًا على أن العراق قادر أن يتجاوز هذا الألم".

كما أشاد رئيس الحركة بمواقف العراق حكومة وشعبًا تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها، مشيرًا إلى روح الأخوة التي تسكن الشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره للاتصال والمواساة من رئيس الحركة، مؤكدًا موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية.

وأشاد بالشعب الفلسطيني ومقاومته والدور الذي تقوم به حركة حماس وفصائل المقاومة في جهادها ومقاومتها ضد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين