خلال الاجتماع الأسبوعي.. "العمل الحكومي" تصادق على سلسلة قرارات مهمة

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي، على حزمة قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، يشمل جزء منها صرف طلبات ومكافآت مالية وتخصيص أرض لتوسيع معبر رفح البري.

وعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاستها في مدينة عزة، وهنأت شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ووجهت اللجنة وزارة الأوقاف لتخصيص خطب الجمعة والمواعظ والدروس بالمساجد طوال الأسبوع للحديث عن صفات وأخلاق ومناقب الرسول، للإقتداء به والتحلي بأخلاقه العظيمة.

وتوجهت اللجنة بالتعزية والمواساة للجمهورية العراقية الشقيقة بضحايا الحريق المفجع بمحافظة نينوى، داعية بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء التام والعاجل للمصابين، معربة عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا.

وأشادت بالحملة الدولية لكسر الحصار، التي انطلقت بمشاركة العديد من الشخصيات والمؤسسات العربية والأوربية، تحت شعار: "افتحوا موانئ غزة".

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته تجاه الحصار غير القانوني واللا الإنساني المتواصل على قطاع منذ سبعة عشر سنة، بوصفه جريمة حرب يرتكبها الاحتلال وعقاب جماعي لشعبنا المحاصر، داعية لرفع الحصار نهائيا وليس إدارته بما يحقق مصالح الاحتلال.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ الشؤون الإدارية، وشؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة، تشغيل مجموعة من المهندسين الزراعيين لمتابعة عمل معاصر الزيتون خلال الموسم على بند التشغيل المؤقت.

وكلفت وزارة المالية بصرف الطلبات المعتمدة للصرف من المستحقات خلال الفترة من 01/05/2021م وحتى 31/07/2021م، كذلك قررت صرف الربع الثالث من مكافآت الثانوية العامة للعام 2022م.

وأقرت آلية استيعاب منتسبي كشف انتظار عقود وزارة الداخلية والأمن الوطني (دفعة كورونا)، كما مددت عمل المنقذين البحريين حتى نهاية شهر أكتوبر 2023م.

واعتمدت سياسة طلب وتزويد البيانات الحكومية للجهات الخارجية.

وصادقت على معالجة موضوع كبار السن من العاملين على بند البطالة المؤقتة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وأقرت تعديل جدول التشكيلات الوظيفية للوظائف الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. واعتمدت الإطار الناظم لتوقيع الاتفاقيات الثنائية والتنموية، بين الدوائر الحكومية والمؤسسات المانحة.

وخصصت قطعة أرض في محافظة رفح لتوسعة معبر رفح البري، وأقرت توصيات لجنة دراسة مسار شارع الرشيد في محافظتي خانيونس ورفح. كما صادقت على تقرير واقع واحتياجات المقابر في قطاع غزة.

واعتمدت توصيات تقرير المجلس التشريعي بشأن ملف المركبات الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين