قوة خاصة من جيش الاحتلال تختطف شابًّا من مخيم نور شمس بطولكرم

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، شابًّا فلسطينيًّا من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد تسلَّلت قوة إسرائيلية خاصة لمخيم نور شمس، تبعها تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت للمنطقة ثم قامت باختطاف الشاب مهند أبو طلال المكنى بـ"الفينو".

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وأفادت المصادر باندلاع اشتباكات ما بين قوات الاحتلال وعناصر المقاومة في المكان.

وأطلقت مآذن المساجد في المخيم صفارات الإنذار.

وقالت المصادر إن المقاومة استهدفت آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع.

المصدر / فلسطين أون لاين