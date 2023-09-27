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"حماس" تُعزّي العراق في ضحايا حريق نينوى

27 سبتمبر 2023 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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حركة حماس

قدَّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جمهورية العراق الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً، خالص التعازي والمواساة الأخوية في ضحايا الحريق المفجع الذي اندلع في قاعة أفراح في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، وأسفر عن مصرع وإصابة المئات.

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وقالت في بيان صحفي: "نسأل الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الشعب العراقي الشقيق من كل مكروه وسوء".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #ضحايا الحريق #حريق نينوى

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