نهاية مؤلمة لطبيب تعطلت كوابح سيارته فجأة

نشر نشطاء على وسائل ا لتواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا، لحادث سير مؤلم راح ضحيته طبيب، وشخص آخر عصر يوم السبت الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان.

الطبيب الضحية، طبيب الأسنان، هو إبراهيم الدابواقي (48 عاما)، ورفيقه زوج عمته، الشيخ أديب عطوان، رحلا غير مودعين بالحادث الذي ظهر في مقطع "فيديو" وانتشر كالنار في الهشيم، على وقع صدمة عائلتهما ومحبيهما، الذين باتوا يستذكرون الراحلين اللذين غادرا المنزل ورحلا مع بعضهما في ذات الظروف.

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كان الطبيب متوجها إلى أحد محال تصليح المركبات، لتغيير "زيت لمركبته"، إلا أن الكوابح تعطلت فجأة وكانت النتيجة مؤلمة وقاسية.

كان ابن الطبيب الصغير (16 عاما) برفقة والده في السيارة، واليوم لا يزال يرقد على سرير الشفاء نتيجة للكسور والرضوض، وقد فقد والده في لحظة يصعب وصف مداد الحزن فيها.

بعد تدهور مركبة وكان الرحيل سيد الموقف، في الوقت الذي هرعت على الفور كوادر الدفاع المدني لإخلاء الوفاتين ونقل الإصابة إلى مستشفى السلط الحكومي.

وتوشحت صفحات على مواقع الاجتماعي بالسواد حزنا على فراق الطبيب الدابوقي، والشيخ عطوان.

المصدر / فلسطين أون لاين