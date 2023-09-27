"هيئة الأسرى": الأسير داود فقد معظم أسنانه بسبب تعذيب المحققين

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن تفاصيل الوضع الصحي للأسير نور الدين سعيد داود (43 عامًا) من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات له في سجن النقب.

وقالت في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: "يعاني الأسير منذ عام 2003 من مشكلة فقدانه معظم أسنانه، بسبب الضرب الشديد الذي تعرَّض له من قِبل جنود الاحتلال لحظة اعتقاله، و نتيجة للإهمال الطبي المتعمَّد من قِبل إدارة السجون، فقد بدأ يفقد ما تبقى من أسنان و طواحين، حيث لم يقدّم له أي علاج باستثناء المسكنات، و بناء على ذلك فقد تقدَّم نور الدين بأكثر من شكوى لكن بلا جدوى".

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وأضافت: "كما يعاني الأسير من إصابة بالرجل اليسرى قبل الاعتقال وقصر بالوتر حوالي 3 سم مع محدودية بالحركة وآلام شديدة ، نتيجة لعدم إزالة الرصاص من رجله، و لم يقدّم له أي علاج يذكر باستثناء إجراء تصوير، وبلغ بأنه لا يمكن إجراء عملية جراحية له لإزالة الرصاص كون التكلفة مرتفعة".

وأشارت إلى أن الأسير معتقل منذ تاريخ 23.04.2003 ، ومحكوم بالسجن 22 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين