هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد آخذة بالاستقرار.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بعد أن تمكن محاميها من زيارته في قسم الإنعاش، في مستشفى مئير كفار سابا حيث يحتجز بداخله، بأن أجريت للأسير عملية لتنظيف التلوث في غشاء البطن.

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ولفتت الهيئة أن المعتقل الجريح سليم سعيد تعرَّض للإصابة في منطقة البطن والفخذ الأيمن وعلى أثر ذلك جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين