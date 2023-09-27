فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخطط لطردِ المقدسيين وإحلال 25 ألف مستوطن بحلول العام 2030

"المواصلات" تعلن انطلاق حملة لتخفيض رسوم تراخيص المركبات

"نساء قادرات".. حلقة وصل بين المشاريع الصغيرة والجمهور المحلي

نهاية مؤلمة لطبيب تعطلت كوابح سيارته فجأة

"هيئة الأسرى": الأسير داود فقد معظم أسنانه بسبب تعذيب المحققين

ثلاث وسائل منزلية لعلاج نزلات البرد لدى الأطفال

أمن السلطة يُعيد اعتقال أسير محرَّر بعد 5 أيام من الإفراج عنه

"القانونية" بالتشريعي تناقش مذكرات قانونية وتقارير ديوان الرقابة

"المدخنة الذكية".. مشروع مبتكر يحوّل دخان المصانع إلى طاقة

متحدثون يدعون إلى تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الإنشائية

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد

27 سبتمبر 2023 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
...
الأسير سليم سعيد

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد آخذة بالاستقرار.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بعد أن تمكن محاميها من زيارته  في قسم الإنعاش، في مستشفى مئير كفار سابا  حيث يحتجز بداخله، بأن أجريت للأسير عملية لتنظيف التلوث في غشاء البطن.

اقرأ أيضًأ: الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا بعد إصابته بالرصاص شرق قلقيلية

ولفتت الهيئة أن المعتقل الجريح سليم سعيد تعرَّض للإصابة في منطقة البطن والفخذ الأيمن وعلى أثر ذلك جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة الأسرى #اسرى #سليم سعيد #حالة صحية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة