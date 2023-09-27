ثلاث وسائل منزلية لعلاج نزلات البرد لدى الأطفال

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تُعرف الأمراض التي تصيب الأنف والحلق بسبب الجراثيم باسم عدوى الجهاز التنفسي العلوي، وتنشط هذه الأمراض بين الأطفال في فصلي الخريف والشتاء.

ويعد الزكام أحد الأمراض التي تصيب الأنف والحلق. وتظهر أعراضه في صورة سيلان الأنف أو احتقانه، والتهاب أو حكة في الحلق، والسعال، والعطاس، وشعور عام بالاعتلال، وأوجاع خفيفة في الجسم أو صداع خفيف، وكذلك حمى خفيفة.

يُصاب البالغون في الغالب بنزلات الزكام مرة أو مرتين سنويًا، أما الرُضَّع والأطفال فقد يُصابون بنزلات الزكام أكثر، ويقدم المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية بعض الوسائل المنزلية المفيدة التي تساعد في علاج نزلات البرد:

محلول ملحي: ينصح باستعمال المحلول الملحي لعلاج الرشح، حيث يمكن إعداد قطرات الأنف في المنزل، وذلك بإذابة غرام واحد من ملح الطعام في 100 مليلتر من الماء. ويتم تقطير هذا المحلول في أنف الأطفال، ويساعد على الحد من تورم الأغشية المخاطية في الأنف، وبالتالي يتمكن الطفل من التنفس بشكل أفضل.

العسل: يحظى العسل بأهمية كبرى في التخفيف من السعال، ويُعد من العلاجات المنزلية التي لا تتطلب إقناعًا كبيرًا من الآباء، وأشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أن هناك أدلة عملية على أن العسل يساعد في علاج السعال الحاد لدى الأطفال.

ومع ذلك ليست هناك معلومات بشأن المقدار المناسب من العسل أو الأنواع المفضلة، ولذلك يتعين على الآباء تجريب ذلك، وأكد المركز الألماني أن العسل ليس مناسبًا للرُضّع الأقل من 12 شهرًا، لأنه قد يشتمل على جراثيم قد تشكل خطورة على الحياة.

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الكمادات الفاترة: تساعد الكمادات الفاترة على ربلة الساق (العضلة الخلفية للساق) في تبريد الجسم والتخفيف من الحمى، ويمكن استعمال مناشف قماشية كبيرة، ومن الأفضل أن تكون مصنوعة من القطن أو الكتان، ويجب الحذر من أن تكون الكمادات باردة للغاية، إذ يوصى بترطيب الكمادات بمياه فاترة وعصرها ثم لفها حول ربلة الساق.

ويوضح المركز بأن الكمادات المبللة تتكون من 3 طبقات، حيث يتعين على الآباء وضع قطعة قماش قطنية جافة فوق المنشفة المبللة، ثم تغطيتها بقطعة قماش أكثر سُمكا أو استعمال وشاح لهذا الغرض.

ويجب أن تظل الكمادات على ربلة الساق حتى تصبح دافئة مثل درجة حرارة الجسم، ويجب إزالة الكمادات بعد 10 دقائق حتى لا يصاب الأطفال الصغار بالبرد الشديد، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنًّا يمكن أن تظل الكمادات لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

ويشدد المركز الألماني على عدم استعمال الكمادات الفاترة إذا كان الطفل يعاني من قشعريرة أو كانت أقدامه باردة.