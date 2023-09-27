"القانونية" بالتشريعي تناقش مذكرات قانونية وتقارير ديوان الرقابة

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًا دوريًّا، لمتابعة عدد من مشاريع القوانين والملفات التي تخص عمل اللجنة، وبعض شكاوى المواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرّر اللجنة النائب مشير المصري.

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وبحثت اللجنة المذكرات القانونية، التي تمَّ إعدادها بشأن الصناديق المالية وتوحيد الإيرادات، وأقرت العمل بتوصيات هذه المذكرات.

وأيضاً؛ ناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أعمال سلطة الأراضي، واطلعت على المذكرة القانونية المعدة بالخصوص، واتفقت على تنفيذ خطوات رقابية عملية لمتابعة التقارير وتوصياتها.

وبحثت عدداً من شكاوى المواطنين وحوَّلت متابعتها مع الجهات المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين