فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخطط لطردِ المقدسيين وإحلال 25 ألف مستوطن بحلول العام 2030

"المواصلات" تعلن انطلاق حملة لتخفيض رسوم تراخيص المركبات

"نساء قادرات".. حلقة وصل بين المشاريع الصغيرة والجمهور المحلي

نهاية مؤلمة لطبيب تعطلت كوابح سيارته فجأة

"هيئة الأسرى": الأسير داود فقد معظم أسنانه بسبب تعذيب المحققين

ثلاث وسائل منزلية لعلاج نزلات البرد لدى الأطفال

أمن السلطة يُعيد اعتقال أسير محرَّر بعد 5 أيام من الإفراج عنه

"القانونية" بالتشريعي تناقش مذكرات قانونية وتقارير ديوان الرقابة

"المدخنة الذكية".. مشروع مبتكر يحوّل دخان المصانع إلى طاقة

متحدثون يدعون إلى تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الإنشائية

"القانونية" بالتشريعي تناقش مذكرات قانونية وتقارير ديوان الرقابة

27 سبتمبر 2023 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
...
اجتماع اللجنة القانونية بالتشريعي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعًا دوريًّا، لمتابعة عدد من مشاريع القوانين والملفات التي تخص عمل اللجنة، وبعض شكاوى المواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرّر اللجنة النائب مشير المصري.

اقرأ أيضاً: التشريعي: الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق الصحفيين لإسكات صوت الحقيقة

وبحثت اللجنة المذكرات القانونية، التي تمَّ إعدادها بشأن الصناديق المالية وتوحيد الإيرادات، وأقرت العمل بتوصيات هذه المذكرات.

وأيضاً؛ ناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أعمال سلطة الأراضي، واطلعت على المذكرة القانونية المعدة بالخصوص، واتفقت على تنفيذ خطوات رقابية عملية لمتابعة التقارير وتوصياتها.

وبحثت عدداً من شكاوى المواطنين وحوَّلت متابعتها مع الجهات المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المجلس التشريعي #اللجنة القانونية #ديوان الرقابة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة