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هل حدث اختراق لقاعدة بياناتها؟ تنويه مهم من شركة الكهرباء

27 سبتمبر 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت

نفت شركة كهرباء غزة، اليوم الأربعاء، وقوع أي اختراق إلكتروني لقاعدة بيانات الشركة، وفقا لما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة كهرباء غزة محمد ثابت، في تصريح صحفي، إن الموضوع ليس اختراقا بل هو "خارج عن إرادتنا وجميع طواقمنا عملت على مدار اليومين السابقين لحل المشكلة".

وقال إن شحن العدادات الذكية متاح في مقرات الشركة على مدار اليوم لشحن عداده، ويمكن الاتصال على الرقم 133 لمتابعة العداد الكرت المتوقف.

وأضاف: "قريباً جداً سيكون شحن العداد في نقاط الشحن، وما يهمنا هو توفير الخدمة للمواطنين".

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بإمكان المواطنين التواصل عبر رقم الشركة 133 للتبليغ عن اشاراتهم بدلًا من رقم العمليات المركزية 109.

وأضاف إن طواقم الشركة تمكنت من استعادة كافة الخدمات الكهربائية.

وأوضح ثابت أن سبب التأخر في استعادة كافة الخدمات الكهربائية هو "كم المعلومات كبير جداً.

وأكد أن يوم غد الخميس ستكون الأمور مستقرة في كل محافظات القطاع.

ويوم أمس الثلاثاء، أشارت شركة الكهرباء لوجود خلل طارئ في منظومة الاتصال عطَّل خدمة شحن العدَّادات الذكية من خلال نقاط الشحن الاعتيادية، في حين سرت أحاديث عدة غير مؤكدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن ما حصل هو عملية اختراق الكتروني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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