بين هبوط حاد وصعود.. كيف جاءت أسعار العملات المشفرة اليوم الأربعاء؟

شهدت أسعار العملات الرقمية حالة من التباين في الأداء خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023.

وتراجع سعر عملة بيتكوين خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.28% إلى 26.279 ألف دولار.

تراجع القيمة السوقية

وفي السياق تراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 511 مليار دولار.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 7.31 مليارات دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 3.28% من قيمتها.

أسعار العملات المشفرة

وارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.30% اليوم إلى 1596.84 دولارًا.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.85% ليسجّل 213 دولارًا.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 0.18% ليبلغ 0.2459 دولار.

عملة ريبل ودوغوكين

وكذلك تراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.46% ليسجل 0.50280 دولار.

وهبط سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 0.060810 دولار.

المصدر / وكالات