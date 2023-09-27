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الطقس: أجواء صافية و الحرارة اعلى من معدلها بقليل

27 سبتمبر 2023 . الساعة 08:27 بتوقيت القدس
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الطقس: أجواء صافية و الحرارة اعلى من معدلها بقليل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يكون الجو حارًا صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم السبت

السبت: يكون الجو حارًا نسبياً إلى حار وصافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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