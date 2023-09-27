تخللتها اشتباكات.. حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت العديد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، شهدت مدينة طوباس، عملية عسكرية واسعة تخللها اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين مجد أبو سياج، وعبد الكريم أبو سياج، وعميد دراغمة، من منازلهم في المدينة، فيما تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها.

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وفي الخليل، اعتقل رزق حلايقة، والمحرر قسام حلايقة، وأحمد حلايقة، من بلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقل محمد الرجبي من المنطقة الجنوبية.

وفي قلقيلية، اعتقل الشاب قتيبة رمضان عويصي بعد اقتحام منزل عائلته في حي القرعان.

وفي بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان، والمحررين من سجون الاحتلال سعيد مصطفى داود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان- بيت دقو.

كما اعتقل الشابين قصي أحمد داري ونديم محمد الصفدي خلال اقتحام قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين