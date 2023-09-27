لأول مرة.. اليابان تعتمد دواء لمرض "ألزهايمر"

وافقت وزارة الصحة اليابانية على دواء "ليكيمبي" لمرض ألزهايمر طورته شركتا أدوية يابانية وأميركية؛ وهو الدواء الأول لعلاج المرض في بلد يعاني من ارتفاع معدلات الشيخوخة.

وتأتي الموافقة على الدواء الذي طورته شركة الأدوية اليابانية "إيساي" وشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "بيوجين"، في اليابان بعد شهرين من اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

يشار إلى أن "ليكيمبي" مخصص للمرضى الذين يعانون من الخرف الخفيف والأعراض الأخرى في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، وهو أول دواء يمكنه إبطاء التدهور المعرفي لديهم بشكل متواضع.

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وأعلن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، موافقة اليابان على "ليكيمبي" يوم الإثنين.

وتعهد بتكثيف الدعم للعدد المتزايد من مرضى الخرف وأسرهم، ومن المقرر أن يطلق لجنة هذا الأسبوع لمناقشة التدابير اللازمة لبناء مجتمع صديق للخرف.

ووفقا لوزارة الصحة، سيرتفع عدد مرضى الخرف في اليابان الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر من ستة ملايين حاليا إلى سبعة ملايين في عام 2025.

برغم ذلك، لن ينجح هذا الدواء مع الجميع، كما هو الحال مع أدوية ألزهايمر الأخرى التي تستهدف اللويحات في الدماغ، ويمكن أن يسبب آثارا جانبية خطيرة مثل تورم الدماغ والنزيف في حالات نادرة.

المصدر / وكالات