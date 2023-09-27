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100 قتيل و150 مصاباً في حريق شب بحفل زفاف بمحافظة نينوى العراقية

27 سبتمبر 2023 . الساعة 02:23 بتوقيت القدس
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أفادت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة العشرات جراء اندلاع حريق في حفل زفاف بمنطقة الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وذكرت دائرة الصحة بمحافظة نينوى أن الحريق الذي شب في قاعة للأفراح بمنطقة الحمدانية بمحافظة نينوى أدت الى مقتل 100 قتيل واكثر من 150 مصاباً.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث.

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.

وقال الشمري لوكالة "واع"، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

المصدر / وكالات
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