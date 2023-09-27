"نتنياهو" يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن فوراً

حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "بنيامين نتنياهو"، مما اعتبره مخاطر محدقة بدولة الاحتلال من جراء عدم إحكام إغلاق الحدود مع الأردن عبر بناء جدار على طول المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن هذه المخاطر تتمثل بتصاعد تسلل طالبي اللجوء، وقال إنه "إذا لم نغلق حدودنا الشرقية، فلن تظل (دولة يهودية).

يخشى "نتنياهو"، من أن تتحول الحدود الشرقية مع الأردن إلى مسار جديد لتسلل اللاجئين خاصة الأفارقة، ولذلك يسعى لبناء جدار جديد يغلق فيه الحدود الطويلة بشكل كامل.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبريةـ، فإن "نتنياهو" حذر وزرائه خلال آخر جلسة للحكومة الإسرائيلية منذ أسابيع، أنه في حال لم يتم إغلاق الحدود الشرقية بالكامل، فإنه لن يكون هناك دولة يهودية.

اقرأ أيضا: سلطات الاحتلال تدَّعي إحباط تهريب عبوات وأسلحة عبر الحدود الأردنية

وضرب رئيس حكومة الاحتلال، لوزرائه، مثالاً على ما جرى في قبرص التي قال إن 7 بالمائة من سكانها من المسلمين.

وقال: كان من الممكن أن نكون في وضع مماثل لوضعهم لولا قرار إغلاق حدودنا الجنوبية والشمالية في وجه المتسللين.

وأشار إلى أن غالبية دول افريقيا، تعيش في حالة فقر شديد ومجاعة ويفر سكانها إلى دول أوروبا وغيرها، كما أنه هناك العديد من سكان البلدان العربية يسعون للجوء لمختلف دول العالم.

وقال: بما أن (إسرائيل) تمتلك كل المقومات لتكون دولة تسحر هؤلاء المتسللين، وهي قريبة ويمكن الوصول إليها.

وبحسب بيانات شرطة الاحتلال، فقد ضبطت السلطات الأمنية منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، ما لا يقل عن 506 مسدسات و24 بندقية هجومية و8 عبوات ناسفة، في 26 محاولة تهريب منفصلة على الحدود الأردنية.

المصدر / وكالات