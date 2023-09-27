مايوركا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة ويهدد صدارته للدوري الإسباني

أوقف ريال مايوركا سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة المتصدر بإجباره على التعادل 2-2، الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستهل برشلونة موسمه بتعادل سلبي على أرض خيتافي في 13 أغسطس/آب الماضي، ليحقق مذاك 6 انتصارات تواليا في مختلف المسابقات، منها 5 في الدوري، قبل أن يفرمل مايوركا انتصاراته.

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة وبات مهددا بخسارتها بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة، حيث يلعب جيرونا الثاني بفارق نقطة مع فياريال الأربعاء، فيما يستضيف ريال مدريد الثالث (15) الذي تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو 1-3 في المرحلة الماضية، لاس بالماس في اليوم ذاته.

وفضّل تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إبقاء أفضل هداف في الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما)، على مقاعد البدلاء وأقدم على 5 تغييرات في التشكيلة الأساسية.

وباغت ريال مايوركا الفريق الضيف بعد خطأ من حارسه الألماني مارك -أندري تير شتيغن في تمرير الكرة التي وصلت إلى أنتونيو شانيز فلعبها عرضية شتتها بداية الأوروغوياني رونالد أراوخو، قبل أن تعود إلى سانيز مجددا تابعها برأسه داخل المنطقة حولها الكوسوفي فيدات موريكي المتربص أمام المرمى بقدمه اليسرى في الشباك (8).

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة بعد هجمة مرتدة عقب وصول الكرة إليه فروضها وتجاوز لاعبين وسدد من خارج المنطقة أرضية زاحفة خدعت الحارس الصربي بريدراغ راجكوفيتش (41)، في ثاني أهدافه هذا الموسم.

ولم يتأثر اصحاب الارض بهدف التعادل، فتقدموا مرة جديدة قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بعد تمريرة طويلة من الحارس رايكوفيتش تابعها موريكي رأسية إلى المندفع أبدون براتس الذي تخلص من أراوخو وسدد كرة بقدمه اليمنى فور الخروج المتسرع للحارس تير-شتيغن من مرماه (45+3).

وأدرك برشلونة التعادل بعد كرة على الجهة اليسرى بدأها الأمين جمال إلى رافينيا الذي مرر عرضية تركها ليفاندوفسكي، بديل فيران توريس، لتصل إلى البديل الآخر فيرمين لوبيز من دون رقابة سددها بقدمه اليمنى في الشباك (75)، في أول أهدافه بقميص برشلونة.

إشبيلية يعود إلى سكة الانتصارات

وعاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه ألميريا متذيل الترتيب 5-1.

وحقق إشبيلية الذي استهل موسمه بثلاث هزائم تواليا في الدوري إضافة إلى خسارة مباراة الكأس السوبر الأوروبية، فوزه الأول بعد تعادلين في مختلف المسابقات أمام لنس الفرنسي 1-1 في افتتاح منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ليعود ويسقط مجددا في فخ التعادل أمام أوساسونا سلبا في "لا ليغا" في المرحلة الماضية.

وتقدّم إشبيلية الذي حقق فوزه الثاني هذا الموسم للمركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 7 نقاط، علما أنه يملك مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد.

في المقابل، مُني ألميريا بخسارته الخامسة في سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز هذا الموسم، ليقبع في قاع الترتيب مع نقطتين فقط.

وحسم إشبيلية النتيجة لصالحه بعد 8 دقائق من صافرة البداية، حيث افتتح الدولي المغربي يوسف النصيري التسجيل في الدقيقة السابعة قبل أن يضيف بعد دقيقة البلجيكي دودي لوكيباكيو الهدف الثاني.

وعاد النادي الأندلسي لزيارة شباك ضيفه بتسديدة يسارية من خارج المنطقة من لاعب الوسط سوسو (38).

ومع بداية الشوط الثاني، رفع إشبيلية غلته إلى 4 أهداف بعد لعبة جماعية وتمريرة من أدريا بيدروسا تابعها الأرجنتيني إريك لاميلا في الشباك برغم تدخل دفاع ألميريا (51).

ونجح ألميريا في تسجيل هدف الشرف من ركلة جزاء بعد خطأ من خيسوس نافاس داخل المنطقة، نفذها الكولومبي لويس سواريز بنجاح (71)، قبل أن يختتم إشبيلية استعراضه التهديفي بتسديدة صاروخية من البديل كيكي سالاس (90+2).

المصدر / وكالات