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الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"

27 سبتمبر 2023 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون

أصدرت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، قراراً بإبقاء حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الداخل المحتل.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن سلطات الاحتلال قررت تمديد إغلاق حاجز "إيرز" الحدودي الذي تم إغلاقه خلال "عيد رأس السنة العبرية"، لمدة 24 ساعة أخرى في أعقاب أعمال التظاهر الأخيرة على الحدود الشرقية للقطاع.

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وتسمح سلطات الاحتلال، للأجانب والمرضى من ذوي الحالات الخطيرة بالتنقل من وإلى القطاع عبر الحاجز.

المصدر / فلسطين أون لاين
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