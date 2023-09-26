المنتخب الأولمبي في مواجهة هونغ كونغ

غزة/ وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الأولمبي أمام اختبار هام عندما يلتقي نظيره منتخب هونغ كونغ، في افتتاح منافسات دور الـ16 من منافسات كرة القدم، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وتقام المباراة يوم غد الأربعاء الساعة 2:30 بتوقيت فلسطين، حيث يتأهل الفائز لدور الثمانية لملاقاة الفائز من مباراة تايلاند وإيران.

وكان الفدائي الأولمبي تأهل بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما تأهل منتخب هونغ كونغ بعدما حل في المركز الثاني من المجموعة الثالثة.

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ويأمل المنتخب الأولمبي أن يحقق الفوز في مباراة اليوم ويعبر لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخ مشاركات فلسطين، حيث سبق للأولمبي التأهل لدور الـ16 عام 2018 قبل أن يخسر من سوريا بهدف دون رد.

صعود الفدائي الأولمبي من المجموعة الرابعة جاء بعد تعادله سلبيا مع قطر وخسارته من اليابان بهدف واحد، ليحتل المركز الثاني متفوقا على قطر بفارق الأهداف، فيما تأهل منتخب هونغ كونغ مستفيدا من انسحاب منتخبي سوريا وأفغانستان من البطولة، ولعب أمام أوزبكستان مباراتين خسرهما ليكون المنتخب الوحيد الذي يتأهل بدون رصيد من النقاط.

يعول الجهاز الفني للأولمبي على خبرة لاعبيه في التعامل مع مجريات المباراة والتفوق على المنافس، الذي سبق له اللعب أمامه في دور المجموعات من نسخة عام 2018 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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سيفتقد المنتخب الأولمبي لخدمات المدافع المخضرم محمد صالح في مباراة اليوم، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام اليابان، إلا أنه سيحاول الاستفادة من وجود أحمد قطميش للعب إلى جوار إبراهيم أبو عمير في مركز قلب الدفاع، في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوف المنتخب بعد انتهاء مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.