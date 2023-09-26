محكمة الاحتلال تمدّد اعتقال ثلاثة طلاب من الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت

مددت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة من طلبة جامعة بيرزيت المعتقلين ضمن حملة الاعتقالات الأخيرة، لمدة 7 أيام.

وأفادت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن قوات الاحتلال مددت اعتقال كل من الطالب "محمـود نخلـة" سكرتير لجنة العمل التعاوني السابق، والطالب "حـسن عـلوان" عضو مؤتمر مجلس الطلبة، والطالب "محمـد خليـل ربعي" 7 أيَّـام في زنازين تحقيق الاحتـلال.

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وأوضحت الكتلة أن قوّات الاحتـلال مددت أمس اعتقال ستة آخرين من أعضاء الكتلة الإسلاميَّـة 72 ساعةً، وهم رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، ومنسق الكتلة الإسلامية عمرو خليل، وعضو المجلس يحيى قاسم، وسكرتير لجنة التخصصات عبدالله محمد، وسكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، والطالب عبدالله أبو قياص.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر الأحد الماضي، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت رئيس مجلس الطلبة وعددا من أعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية، ودمرت محتويات مقر مجلس الطلبة.

وردا على حملة الاعتقالات الشرسة، أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن ضربات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة لن تزيدها إلا ثباتًا وقوة، والاعتقالات لن ترهبها والتهديدات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها وإبداعها.

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واستنكرت الكتلة الإسلامية خلال مؤتمر لها اليوم الأحد الماضي، الاقتحام الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال لحرم الجامعة وتخريب مقر مجلس الطلبة، واعتقال عدد من الطلبة بينهم رئيس وأعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية.

وطالبت الكتلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف عند مسئولياتها في إدانة عدوان الاحتلال وتجريمه وملاحقته.