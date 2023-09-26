حماس: قصف الاحتلال لمواقع المقاومة وإغلاق المعابر "محاولة فاشلة" لوقف إسناد الأقصى

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن استمرار قصف مواقع المقاومة في قطاع غزة، وإغلاق حاجز بيت حانون وحصار غزة محاولة ضغط يائسة لن تنجح في عزل شعبنا من الالتحام بالمسجد الأقصى والدفاع عنه.

وأضاف القانوع: "شعبنا الفلسطيني في كل الساحات سيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل، وإن إرهاب المحتل وقصفه وحصاره لن يمس من عزيمته، ومواصلة ثورته في الدفاع عن مقدساته".

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وفي وقت سابق اليوم، تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم العاشر على التوالي قرب السياج الفاصل شرق القطاع رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن إصابة 11 مواطنًا أصيبوا بجروح على طول الحدود مع قطاع غزة، والعشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للتظاهرات.

وأطلق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة عددًا من المواطنين بالرصاص وآخرين بالاختناق بالغاز.

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وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية على طول الحدود مع قطاع غزة.

ومنذ ساعات المساء، شهدت مستوطنات غلاف غزة حرائق، على إثر إطلاق الشباب الثائر في غزة بالونات حارقة باتجاه المستوطنات، ردًّا على استمرار الحصار على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.