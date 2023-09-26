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استقالة مدرب جديد في غزة !

26 سبتمبر 2023 . الساعة 21:28 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن تامر أبو ظاهر استقالته من تدريب فريق خدمات المغازي لكرة القدم، عقب تلقي الفريق الخسارة الثالثة في بطولة دوري الدرجة الثانية لفرع " الوسطى والجنوب ".

وخسر المغازي مباراته الثالثة أمام العطاء بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعبه البيتي محمد الدرة، ليُصبح الفريق في المركز التاسع والأخير برصيد 3 نقاط فقط من فوز وحيد.

وستعقد إدارة المغازي جلسة طارئة خلال الساعات القادمة لبحث الاستقالة، والرد عليها بالقبول أو الرفض.

وأكد أبو ظاهر، أنه اتفق مع إدارة النادي على بناء فريق من أبناء النادي، في خطة تمتد لمدة 3 سنوات، لتكوين فريق جديد.

وأبدت جماهير المغازي استيائها من نتائج الفريق، وتخوفت من هبوط الفريق لدوري الدرجة الثالثة، في ظل تراجع النتائج وتوالي الهزائم.

ويُعتبر نادي خدمات المغازي من أعرق الأندية الفلسطينية، حيث لعب لسنوات عديدة في دوري الدرجة الممتازة، قبل أن يهبط لدوري الدرجة الأولى عام 2017، ومن ثم واصل النادي تراجعه وهبط للدرجة الثانية قبل 3 مواسم.

#خدمات المغازي #تامر أبو ظاهر

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