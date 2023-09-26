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إصابات إثر قمع الاحتلال مظاهرات سلمية شرق قطاع غزة

26 سبتمبر 2023 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة عدد من الشبان بالرصاص والاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة؛ رفضًا للانتهاكات بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن إصابة 11 مواطنًا أصيبوا بجروح على طول الحدود مع قطاع غزة، والعشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للتظاهرات.

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وأطلق جنود الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الشبان الذين يتظاهرون في عدة مناطق شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة عددًا من المواطنين بالرصاص وآخرين بالاختناق بالغاز.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية على طول الحدود مع قطاع غزة.

 ومنذ ساعات المساء، شهدت مستوطنات غلاف غزة حرائق، على إثر إطلاق الشباب الثائر في غزة بالونات حارقة باتجاه المستوطنات، ردًّا على استمرار الحصار على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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