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بالصور الفصائل تلتقي بوكيل وزارة الداخلية لتعزيز التواصل

26 سبتمبر 2023 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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الفصائل تلتقي بوكيل وزارة الداخلية لتعزيز التواصل

التقى وفد من قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باللواء ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني وأركان الوزارة في مقر وحدة تنسيق الفصائل.

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حيث ثمنت الفصائل الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحصين المجتمع الفلسطيني من الظواهر الخارجة عن تقاليد وأعراف شعبنا، ومواجهة الشائعات ومخططات الاحتلال الهادفة لضرب الجبهة الداخلية.

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من جهته وجه اللواء ناصر مصلح التحية والتقدير لفصائل المقاومة على دورها الكبير في حماية شعبنا والدفاع عنه، مؤكدا ضرورة تنسيق وتكامل العمل المشترك بين وزارة الداخلية والفصائل في خدمة شعبنا وقضيته.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الداخلية #فصائل المقاومة #ناصر مصلح #تعزيز التواصل

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