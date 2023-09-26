الاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة شرق رفح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخين نقطة رصد عسكرية تابعة لقوات حماة الثغور شرق رفح.

يشار إلى أن القصف الإسرائيلي جاء بعد تظاهرات شارك فيها مئات من الشباب الثائر قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

ومنذ ساعات المساء، شهدت مستوطنات غلاف غزة حرائق، على إثر إطلاق الشباب الثائر في غزة بالونات حارقة باتجاه المستوطنات، ردًّا على استمرار الحصار على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين