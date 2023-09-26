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مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في طولكرم

26 سبتمبر 2023 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نفذ مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة طولكرم، بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار بالقرب من مفترق "أوروت" قرب طولكرم، فيما شرع جيش الاحتلال بعمليات تمشيط بالمنطقة.

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وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداخل مدينة طولكرم ونشر عددا من الحواجز حول المحافظة، بعد عملية إطلاق النار.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية التي تشكل حاجزا عسكريا دائما على مدخل قرية شوفة، أمام المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وانتشرت قوات الاحتلال على طريق الكفريات المحاذي لحاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، وعلى المدخل الجنوبي للمدينة، كما أعاقت حركة تنقل المركبات عبر حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم.

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وفي وقت سابق اليوم، استهدف مقاومون، قوات الاحتلال ومستوطنيه في طولكرم وأريحا، بعمليتي إطلاق نار.

وأطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين شمال أريحا، وانسحب المنفذون بسلام، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش وتمشيط.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال في موقع عسكري قرب بلدة شويكة في طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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