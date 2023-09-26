فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ريال مدريد يعلن تجدد إصابة لاعبه الشاب

عائلة الشهيد القسامي "محمود حميدان": القدس والأقصى دونهما الدّماء والأرواح

مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال في طولكرم

حمادة: تدنيس مقبرة باب الرحمة عدوان غاشم وتعدٍ صارخ على الحرمات في القدس

أنشيلوتي يدافع عن نفسه بعد الخسارة الأولى لريال مدريد

"كاف" يكشف هوية مضيفي نسختي 2025 و2027 من كأس إفريقيا

شرط غوارديولا للسماح برحيل برناردو سيلفا

الكرملين يتوعد بإحراق دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا

مبابي يعتبر حكيمي الأفضل في العالم بمركزه

وزير سياحة الاحتلال يصل إلى السعودية في أول زيارة معلنة

دعا للنفير للقدس والأقصى

حمادة: تدنيس مقبرة باب الرحمة عدوان غاشم وتعدٍ صارخ على الحرمات في القدس

26 سبتمبر 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
...
حمادة: تدنيس مقبرة باب الرحمة عدوان غاشم وتعدٍ صارخ على الحرمات في القدس

شدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة على أن اقتحام المستوطنين لمقبرة باب الرحمة هو شكل جديد من أشكال العدوان الغاشم والتعدّي الصارخ على الحرمات في القدس والمسجد الأقصى.

وقال حمادة مساء الثلاثاء: "إن قيام قطعان المستوطنين السائبة بالهجوم وتدنيس مقبرة باب الرحمة والتي فيها قبور ثلاثة من صحابة رسول الله، هو تعدٍ على حرمة المكان وحرمة الأموات".

اقرأ أيضا: فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من استمرار تصاعد عدوانه على الأقصى

وأكد أن هذه التدنيس دليل جديد على فاشية المحتل الذي يمضي في حربه الدينية وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين لمواصلة عدوانهم.

ودعا حمادة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير والانتفاض لأجل القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال، مشددا على أن أصحاب الأرض سيبقون على عهد الدفاع عن المسجد الأقصى.

#المسجد الأقصى #حماس #القدس #مقبرة باب الرحمة #اقتحامات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة