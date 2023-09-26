شرط غوارديولا للسماح برحيل برناردو سيلفا

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، حدد شرطًا مقابل الموافقة على انتقال النجم البرتغالي برناردو سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يتمثل في ضم الموهبة وارن زائير إيمري.



وارتبط اللاعب البرتغالي بشكل كبير بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الأخير، ولكن لم تؤت أي خطوة ثمارها وبدلًا من ذلك وقع عقدًا جديدًا في الاتحاد، ومع ذلك، فإن اللاعب لا يزال يرغب في الرحيل، وهو الأمر الذي لا يمانعه المدرب غوارديولا.



وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن غوارديولا معجب بلاعب خط وسط سان جيرمان، وارن إيمري؛ إذ كان قد اقترح التعاقد مع المراهق كجزء من صفقة كانت ستشهد مغادرة سيلفا للنادي الفرنسي، الصيف الماضي.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن سيلفا منفتح منذ فترة طويلة على الابتعاد عن السيتي، على الرغم من استمراره في لعب دور بارز تحت قيادة غوارديولا؛ إذ لا يزال أحد الأسماء الأولى في قائمة الفريق، مع أنّه لم يحصل على نجومية إيرلينغ هالاند أو كيفين دي بروين، إلا أن سيلفا لاعب حاسم في التشكيلة الأساسية.



وأردفت الصحيفة، أن مدرب السيتي بيب كان يريد اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا؛ إذ إنّه يرغب في ضمه مقابل سيلفا، صاحب الـ 29 عامًا، لا سيما أن المدرب لا يقف بوجه أي لاعب يريد الرحيل عن النادي.



جدير بالذكر أن إيمري لاعب خط وسط دفاعي يتمتع بلياقة بدنية ملحوظة وقدرات فنية مثيرة للإعجاب، وقد شارك في 38 مباراة مع النادي الفرنسي منذ ظهوره للمرة الأولى قبل عام، وأصبح أيضًا جزءًا من منتخب فرنسا تحت 21 عامًا.

المصدر / فلسطين اونلاين