الكرملين يتوعد بإحراق دبابات "أبرامز" الأمريكية في أوكرانيا

توعَّد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن دبابات "أبرامز" الأميركية التي تمَّ تسليمها إلى كييف "ستحترق"، مؤكدًا أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغير ميزان القوى"، بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "إن دبابات أبرامز أسلحة مهمة.. ستحترق هي الأخرى"، مكررًا تحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أثناء تسليم أولى دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

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وأوضح بيسكوف للصحفيين: "كل هذا لا يمكنه أن يؤثر بأي طريقة على جوهر هذه العملية العسكرية الخاصة، ونتيجتها"، مؤكدًا: "لا يوجد علاج سحري ولا سلاح يمكنه تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة".

وكرَّر بيسكوف، أن دبابات أبرامز "ستحترق هي الأخرى".

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يُذكر أن الولايات المتحدة وعدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب، بعيار 120 ملم.

وهذه الذخائر مضادة للدروع، لكنها أيضًا مثيرة للجدل، بسبب مخاطرها السامة على الجيش والسكان.

وتشنُّ أوكرانيا مدعومةً بشحنات الأسلحة الغربية، هجومًا مضادًا واسع النطاق في جنوب البلاد وشرقها، منذ مطلع يونيو/حزيران، لاستعادة أراضٍ من القوات الروسية.

واصطدم هجومها لفترة طويلة بالخطوط الروسية شديدة التحصين، وسمح حتى الآن باستعادة عدد قليل من القرى المدمرة فقط، لكن يبدو أنه يشهد تسارعًا في الأسابيع الأخيرة.

المصدر / وكالات