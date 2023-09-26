مبابي يعتبر حكيمي الأفضل في العالم بمركزه

أشاد الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بصديقه في الفريق الباريسي، المغربي أشرف حكيمي، بعد تسجيله هدفًا رائعًا في مرمى نادي مارسيليا، في الكلاسيكو الفرنسي، مشيرًا إلى أنه يعد أفضل ظهير أيمن في العالم بالوقت الحالي.



وكان حكيمي قد أحرز هدفًا رائعًا من ضربة حرة مباشرة، سددها بقوة في المقص الأيسر، في مباراة فريقه ضد ضيفه مارسيليا والتي انتهت بنتيجة (4-0)، يوم الأحد الماضي في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي.



وقام مبابي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بإعادة نشر الهدف الذي أحرزه حكيمي أمام مارسيليا في الدوري، وكتب عليه: "أفضل ظهير أيمن في العالم.. أنت تعرف ذلك".



وتعرض الفرنسي كيليان خلال المباراة للإصابة وخرج عند الدقيقة الـ32 من زمن الشوط الأول، ليثير القلق لدى الجهاز الفني والإداري للفريق، وأيضًا عند الجمهور الباريسي الذي يعول كثيرًا على خدمات مبابي.



وأحرز النجم المغربي 3 أهداف وصنع آخر خلال 7 مباريات خاضها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم حتى الآن، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وكان حكيمي عرضةً لبعض الانتقادات الجماهيرية في باريس على مدار الموسمين الماضيَين؛ بسبب تذبذب مستواه وعدم قدرته على تقديم الإضافة المأمولة منه، قبل أن يتبدل كل شيء هذا الموسم؛ بعد نجاح اللاعب صاحب الـ24 عامًا في فرض نفسه "عنصرًا لا غنى عنه" بتشكيلة الفريق.

المصدر / فلسطين اونلاين