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التشريعي: الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق الصحفيين لإسكات صوت الحقيقة

26 سبتمبر 2023 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يستهدف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج بالقتل المتعمَّد والاعتقال والملاحقة والتعذيب.

وأوضح في بيان صحفي وصل "" أن الاحتلال الإسرائيلي لديه سجل طويل من جرائم الحرب الموثقة بحق الصحفيين بهدف إسكات صوت الحقيقة وإخفاء جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني والمقدَّسات.

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ووجَّه التشريعي تحية فخر واعتزاز للصحفي الفلسطيني الذي يؤدّي رسالته الإعلامية السامية باقتدار ويقدّم في سبيل ذلك التضحيات الجسام.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية كافة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بفضح جرائم الاحتلال الفاشي ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال ومقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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