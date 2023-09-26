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هل تصدق؟ شاب يرفع شكوى لدى قضاء بلاده على كوكب الأرض

هل تصدق؟ شاب يرفع شكوى لدى قضاء بلاده على كوكب الأرض

26 سبتمبر 2023 . الساعة 13:13 بتوقيت القدس
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توضيحية

ضاق رجل سويدي ذرعاً من العواصف والأمطار في بلاده، فقرَّر رفع شكوى مباشرة على كوكب الأرض.

وأعلن فريدريك مولاندر، عن رفعه شكوى ضد الأرض إلى مجلس الشكاوى العام السويدي، بعدما ذهبت عطلته الصيفية سدىً من جرَّاء الطقس الرديء، وبات عليه الآن الانتظار لسنة كاملة للحصول على إجازة صيفية جديدة.

فريدريك، الذي يعمل كمهندس كهربائي ومبرمج، قال لـ"إكسبريسن" إنه "شعر بالاختناق وهو يراقب هطول المطر لأيام متتالية في السويد، وسيطرة الطقس الخريفي، فقرَّر رفع شكوى ضد الأرض".

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ولم يتوقع الشاب أخذ شكواه على محمل الجد، ولكنه تفاجأ برسالة من مجلس الشكاوى، يبلغه فيها بإغلاق القضية.

الرجل البالغ 40 عاماً، أكد أنه لا يلوم الأرض فعلياً، إنما قدَّم شكواه بسبب الملل واليأس وفقدان الأمن من تحسّن الطقس.

وشهدت السويد هذا العام صيفاً بارداً وممطراً بخلاف توقعات سابقة، كانت رجَّحت سيطرة الطقس الجاف والحار على البلاد.

المصدر / وكالات
#كوكب الأرض #الأرض #شكوى #شكوى ضد الأرض #أمطار السويد

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