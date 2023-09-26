جنون أسعار البصل يشعل الشارع المصري غضبًا

تشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البصل، وهو مكون رئيسي في معظم أكلات مواطنيها.

سعر كيلو البصل في بداية موسم الحصاد، مارس/آذار الماضي، كان حوالي 10 جنيهات للكيلو الواحد (أقل من ربع دولار أمريكي)، بينما تخطي حاليا 25 جنيها (ما يقرب من دولار).

وأشعلت أسعار البصل الشارع المصري، معبرين عن استغرابهم إزاء أزمة ارتفاع أسعار البصل، خاصة أنه وفق الأرقام الرسمية، تأتي مصر في الترتيب الرابع عالميا بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة، من حيث حجم إنتاجه سنويا.

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وأرجع مسؤول حكومي أسباب الأزمة إلى "انخفاض المساحة المزروعة بالمحصول هذا العام بالإضافة لأضرار التغيرات المناخية".

وقرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق".

وصدّرت مصر العام الماضي 280 ألف طن من البصل، فيما بلغ إجمالي ما صدرته هذا العام وحتى قرار وقف التصدير حوالي 380 ألف طن، حيث يحتل البصل المرتبة الثالثة في صادرات مصر الزراعية.

وزادت أسعار الخضراوات عموما في مصر بنسبة 98.4% الشهر الماضي مقارنة بالعام الفائت، فيما وصل معدل التضخم الرسمي في البلاد إلى 39.7%، وفق تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مصر تراجعا كبيرا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار فضلا عن وجود نقص حاد في العملة الصعبة.

المصدر / وكالات