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"الاقتصادية" بالتشريعي تناقش "قانون الصناعة" وتبحث شكاوى المواطنين

26 سبتمبر 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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اجتماع اللجنة الاقتصادية

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اجتماعًا دوريًا؛ لمناقشة عدد من الملفات، ومشاريع القوانين التي تخص عملها.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقرّر اللجنة النائب يونس أبو دقة، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، والنائب يوسف الشرافي، والنائب يحيى شامية. 

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وناقشت اللجنة، مشروع قانون الصناعة بعد القراءة الأولى وتابعت التعديلات والمقترحات الواردة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وكما ناقشت اللجنة ملف إجراءات التراخيص ومعايير السلامة لبعض المطاعم والمنتجعات على شاطئ بحر غزة.

وبحثت اللجنة عدداً من الشكاوى الواردة إليها وإحالتها للجهات المختصة لمتابعتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المجلس التشريعي #شكاوى المواطنين #اللجنة الاقتصادية #مشروع قانون الصناعة

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