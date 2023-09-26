غواتيمالا.. أمطار غزيرة تخلّف 6 قتلى و13 مفقوداً

أعلنت السلطات في غواتيمالا، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، و13 آخرين لا يزالون في عِداد المفقودين، من جرَّاء أمطار غزيرة، أدَّت إلى فيضان نهر جرفت مياهه عدداً من مساكن الصفيح في حي عشوائي في العاصمة.

وقال المسؤول في هيئة التنسيق الوطني للحد من الكوارث، وولتر مونروي: إنه "تم العثور على ست جثث (...)، اثنان منها لقاصرَين والبقية لبالغين".

وكان رودولفو غارسيا المتحدث باسم الهيئة قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة هي 18 مفقوداً، بينهم عشرة أطفال، مشيراً إلى أن "فيضان النهر جرَّف المنازل في حي ديوس إس فييل الواقع تحت جسر إل نارانخو".

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وبحسب مونروي، فإن الفيضان المفاجئ للنهر سببه انهيار أرضي حصل في أعلى الجبل وأدَّى إلى حبس كميات كبيرة من المياه خلفه، قبل أن تنهار هذه الكتلة من الطمي وينطلق من خلفها السيل الجارف محمّلاً بأكوام من الأتربة والحجارة والطمي.

ورغم أن السلطات تمنع البناء على ضفاف النهر إلا أن المئات من مساكن الصفيح شُيّدت على ضفاف هذا المجرى المائي الذي تصب فيه أيضاً كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في العاصمة.

وفي السياق، أكدت الهيئة أن أجهزة الطوارئ تبذل قصارى جهدها للعثور على المفقودين.

ووقعت الكارثة في الساعات الأولى من فجر الإثنين في أعقاب أمطار غزيرة هطلت الأحد.

المصدر / وكالات