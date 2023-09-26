فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غواتيمالا..أمطار غزيرة تخلّف ستة قتلى و13 مفقوداً

كهرباء غزة تتحدث عن خلل في منظومة الاتصال الخاصة بخدمة شحن العدَّادات الذكية

ما حكم صيام يوم المولد النبوي الذي يصادف يوم غدٍ الأربعاء؟

كايد الفسفوس.. يصارع الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية

الاحتلال يهدم منزلًا في أريحا واعتداءات للمستوطنين بنابلس

"الطاقة" تكشف عن تطورات مستجدة في تحويل محطة كهرباء غزة للغاز

وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الأربعاء (27 سبتمبر)

مواقف بين يدي الفرح بميلاد النور النبوي

قاسم: العمل الإعلامي لحماس من أهم مرتكزات عملها المقاوم

3,397 ملايين دولار رصيد الاستثمار الدولي لفلسطين نهاية الربع الثاني

قاسم: العمل الإعلامي لحماس من أهم مرتكزات عملها المقاوم

26 سبتمبر 2023 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
...
عضو قيادة حركة "حماس"، في الخارج، هشام قاسم

أكد عضو قيادة حركة "حماس"، في الخارج، هشام قاسم، على "أهمية دور الإعلام في العمل لمصلحة قضية شعبنا العادلة، وما حققه من إنجازات سياسية وأخلاقية وإنسانية انتصارًا لمقاومته المشروعة على مستوى الرأي العام العالمي".

وأضاف قاسم في تصريحٍ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني أن "العمل الإعلامي لدى حماس من أهم مرتكزات عملها المقاوم؛ لما له من دور كبير في تقديم الرواية الوطنية الفلسطينية الصادقة، وقد أدركت الحركة منذ انطلاقتها قبل عدَّة عقود أهمية هذا العمل، ولذلك أسَّست جهازها الإعلامي في دلالة على حجم اهتمامها به، وتغطيته لوقائع التطورات الميدانية في الأراضي المحتلة، عبر تكثيف نشاطها الإعلامي".

اقرأ أيضًا: "حماس" تشيد برسالة الإعلام الفلسطيني وتدعو لتعزيز دوره وحماية فرسانه من جرائم الاحتلال

وشكر قاسم "الطواقم الإعلامية الفلسطينية العاملة في مختلف الاتجاهات والفصائل والمستقلين، القابضين على جمر الحقيقة، الذين قدَّم العديد منهم روحه وحريته ثمنًا لها، من الشهداء والجرحى والأسرى، بعد أن أدّوا دورًا شاملًا وفعالًا لأبعد الحدود في إحداث التأثير المطلوب لدى الرأي العام المحلي والدولي".

وأشار إلى أن "الإعلام المقاوم نجح في بث روح المقاومة والصمود بين أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وإظهار احتضانهم لها، وبناء شبكة واسعة من المؤسسات الإعلامية التي حققت حضورًا شعبيًا على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لمصلحة القضية العادلة، وساهم مساهمةً كبيرة في حضور الرواية الوطنية الفلسطينية، وظهور حركات مقاطعة الاحتلال، وعزله عالميًا".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني #هشام قاسم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة