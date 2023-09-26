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مقتل عسكرييْن بحرينيين عند الحدود الجنوبية للسعودية.. والأخيرة تدين

26 سبتمبر 2023 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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جندي سعودي قرب الحدود اليمنية (أرشيف)

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، عن إدانة واستنكار المملكة للهجوم الذي تعرَّضت له قوة دفاع مملكة البحرين على الحدود الجنوبية للمملكة.

وكانت قوة دفاع البحرين أعلنت مساء أمس الإثنين مقتل عنصرين من أفرادها وجرح آخرين في هجوم حوثي على مواقعهم عند الحدود الجنوبية للسعودية.

ونعت القوة، في بيان ضابطًا وجنديًّا قتلا في عملية نفذها الحوثيون من خلال إرسال طائرات مسيَّرة على مواقع القوة البحرينية.

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وكما أعلن البيان سقوط عدد من الجرحى في الهجوم على مواقع القوة البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في السعودية، مشيرة إلى أن الهجوم وقع "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وقالت القوة إنه تمَّ إرسال طائرة مع فريق طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين إلى "أرض الوطن".

ودانت قيادة القوات المشتركة للتحالف باليمن الهجوم باعتباره عملًا غادرًا في سياق الأعمال العدائية الحوثية المتواصلة منذ الشهر الماضي.

ومنذ أشهر، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين.

المصدر / وكالات
#السعودية #البحرين #مقتل جنود بحرينيين #هجوم حوثي

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