فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

لليوم الثاني عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز"

كي لا تموت فكرة إجراء انتخابات للمجالس المحلية في غزة

استمرار الانقسام الإسرائيلي حول أشرف مروان

مقتل شاب بالرصاص قرب نابلس

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

هل يقلب التطبيع الشرق الأوسط رأسًا على عقب؟

أسعار العملات المتداولة مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

26 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

لليوم الثاني عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز"

26 سبتمبر 2023 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...
حاجز بيت حانون إيريز

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 يوما، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد، وذلك بشكل خاص أمام حركة العمال.

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.

اقرأ أيضا: "نقابات العمال": إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر فادحة

وتسمح سلطات الاحتلال، للأجانب والمرضى من ذوي الحالات الخطيرة بالتنقل من وإلى القطاع عبر الحاجز.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أمس الإثنين، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر يومية تقدر بـ5 ملايين شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حاجز بيت حانون #إغلاق حاجز بيت حانون #حاجز إيريز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة