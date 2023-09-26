لليوم الثاني عشر.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز"

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 يوما، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد، وذلك بشكل خاص أمام حركة العمال.

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.

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وتسمح سلطات الاحتلال، للأجانب والمرضى من ذوي الحالات الخطيرة بالتنقل من وإلى القطاع عبر الحاجز.

وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أمس الإثنين، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر يومية تقدر بـ5 ملايين شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين