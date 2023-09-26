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مقتل شاب بالرصاص قرب نابلس

26 سبتمبر 2023 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
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توضيحية

قتل شاب من سكان بلدة قوصين، بعد تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ضحية جريمة القتل هو المواطن محمد راجح علي الخضر (35 عاما).

وأوضح ارزيقات أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

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ومنذ مطلع العام 2023 لوحظ ارتفاعا في جرائم إطلاق النار وفوضى السلاح في الضفة الغربية، علما أنه في العام 2022 سجلت 45 جريمة قتل في محافظات الضفة.

وكذلك شهد العام الماضي وفقا لمعطيات رسمية، ارتفاعا في معدل جرائم القتل بنسبة 29% عن العام 2021، وأظهرت المعطيات أن أعلى نسبة جرائم سجلت في محافظة الخليل، فيما لم تسجل أريحا وسلفيت جرائم مشابهة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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