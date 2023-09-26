الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان من سكان بلدة سلواد قضاء رام الله، فيما داهمت العديد من منازل ال في البلدة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

وسجلت مصادر محلية اعتقال قوات الاحتلال، موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيفي.

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وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمتها بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.

مواجهات العيسوية

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه الفلسطينيين.

واعتدت قوات الاحتلال على منازل وسيارات المواطنين الفلسطينيين، برشها بالمياه العادمة.

وألقى الشبان زجاجات حارقة وأحرقوا آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحام جلبون في جنين، واندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين