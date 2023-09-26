حزب أردني يعرب عن قلقه من تراجع خدمات "الأونروا"

أعرب حزب الوحدويون الديمقراطي الأردني عن قلقه ومخاوفه من تراجع خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، نتيجة تخلي دول العالم عن مسؤولياتهم ودعمهم المالي لـ"الأونروا".

ودعا الحزب الأردني في بيان صحفي، دول العالم إلى ضرورة تلبية نداء الاغاثة الذي أطلقه فليب لازاريني المفوض العام لوكالة الغوث الدولية.

وقال البيان، "إن الحزب تابع بقلق شديد تصريحات المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول تراجع حجم الدعم والتمويل لوكالة "الأونروا" من قبل الدول الداعمة والمانحة لها، معلناً "أن اللاجئين يشعرون بفقدان الأمل بالمخيمات بعد تخلى المجتمع الدولي عنهم".

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ودعا لازاريني إلى ضرورة الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة من أجل بقائها واستمرارها محذرا "لا نعلم إن كنا سنبقى المدارس مفتوحة حتى نهاية العام". طالباً الدعم المالي للإبقاء على أنشطة الأونروا بكافة الأقاليم التي تعمل فيها وكالة الغوث.

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وجدد حزب الوحدويون الأردني، المجتمع الدولي إلى الالتزام بواجباته ودعمه المستمر طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين والأونروا، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي.

المصدر / فلسطين أون لاين