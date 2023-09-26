مؤسسة حقوقية: 21 طفلًا تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة منذ مطلع 2023

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، إنها وثقت منذ بداية العام الجاري، تعرض 21 طفلًا للتوقيف من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة في الضفة الغربية.

وأشارت في بيانٍ صحفي، أصدرته الإثنين، إلى تعرض بعضهم للشبح وإساءة المعاملة، منهم طفل تم توقيفه أكثر من ثلاث مرات على التهمة ذاتها من قبل محافظ جنين.

ولفتت الحركة إلى أنها وثقت في عام 2022، تعرض 20 طفلا للتوقيف وبعضهم للشبح وإساءة المعاملة من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة.

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وجاء بيان الحركة بالتزامن مع تعديل قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، والذي طالبت فيه جهات الاختصاص بتطبيق النصوص الواردة في القرار بقانون، من خلال تفعيل أنظمة الشكاوى وإحالة مرتكبي الجرائم والإبلاغ عنهم تحت طائلة المسؤولية.

وأضافت أن فكرة تشديد عقوبة مرتكب التعذيب أو إساءة المعاملة إذا ما تمت بحق أطفال، فإن ذلك يشكل أيضا نقلة نوعية لوضع حد لأي تجاوز يمكن ارتكابه بحق الأطفال والحقوق المقررة لهم في القوانين الوطنية، خاصة القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، وقانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته، والاتفاقيات الدولية.

وقالت، إن فكرة التشدد في عقوبة مرتكب التعذيب بجعلها جناية، وتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل الساكت عنه من الموظفين الرسميين، والمحرض والمتدخل، من شأنه أن يوفر حماية أكبر لمنظومة حقوق الإنسان، وأن يجبر كل أطراف العدالة ومؤسسات الدولة للوقوف عند مسؤولياتهم القانونية في احترام حقوق الإنسان والمواطن، وتوثيق أي حالة تعذيب ومحاولة منعها أيضا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب التعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين