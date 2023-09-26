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حريق "متعمد" يلحق أضرارا جسيمة بمسجد إسكليستونا الكبير في السويد

26 سبتمبر 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
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تسبب حريق "متعمّد"، الاثنين، بأضرار جسيمة في مسجد جنوب شرق السويد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال أنس دينيش، مدير الاتصالات بالمسجد، لإذاعة SR الحكومية، إن الحريق في منطقة أربي بمدينة إسكيلستونا "نتج عن حريق متعمد".

وأضاف أن سجلات الشرطة تظهر أن المسجد تعرّض لتهديدات واعتداءات، مضيفا أنهم متأكدون من أن هذا كان حريقا متعمدا.

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من جانبها، ذكرت الشرطة المحلية في بيان نشرته عبر موقعها، أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، مضيفة أن التحقيق جار بالحادث.

وقال أندرس سيسلر، الضابط في فريق الإنقاذ: "لن يكون المبنى الرئيسي (للمسجد) قابلاً للإنقاذ.. احترق المبنى من السقف".

ولم تسجل إصابات مرتبطة بالحريق، إذ لم يكن أحد في المسجد عندما اندلع، وفق سيسلر

المصدر / الأناضول
#السويد #حرق مسجد

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