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"أوقاف القدس" تستنكر اقتحام مستوطنين مقبرة باب الرحمة

26 سبتمبر 2023 . الساعة 00:12 بتوقيت القدس
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استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس اقتحام مجموعة من المستوطنين أول من أمس الأحد، مقبرة باب الرحمة على السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، من الخارج وتدنيسها، والدوس بأقدامهم والرقص فوق قبور أموات المسلمين بحماية معززة من شرطة الاحتلال.

وأضاف "مجلس أوقاف القدس" في بيان صحفي صدر عنه مساء الإثنين، أن "الإجراءات القمعية المدانة على أبواب المسجد الأقصى المبارك تجاوزت كل الحدود من ممارسة التدقيق الأمني التعسفي واحتجاز البطاقات الشخصية لكافة المصلين، في انتهاك لحرمة وقداسة المسجد الإسلامي".

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وأكد أن "الوصاية الهاشمية المباركة على المسجد الأقصى المبارك تمثل بحد ذاتها صمام أمان للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك كامل الحرم القدسي الشريف كمسجد إسلامي، وللمسلمين وحدهم حق إدارته وصيانته وممارسة شعائرهم وصلواتهم فيه".

وجدد دعوته إلى حكومات العالم الإسلامي كافة لدعم وترسيخ هذه الوصاية ورفدها بكافة أوجه الدعم السياسي المطلوب لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالب شرطة الاحتلال وكافة مؤسساته بضرورة وقف جميع الممارسات والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والحشودات العسكرية على أبوابه وداخل ساحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #مقبرة باب الرحمة

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