أردوغان: انتصار أذربيجان في كاراباخ فرصة لاستقرار المنطقة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يزور جيب ناختشيفان الأذري، اليوم الإثنين إن انتصار أذربيجان في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي في إقليم ناغورنو كاراباخ يفتح نافذة لفرصة التطبيع في المنطقة.

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وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد مراسم وضع الأساس لخط أنابيب غاز من ناختشيفان إلى منطقة إغدير التركية، أنه يأمل أن تتخذ أرمينيا "خطوات صادقة" لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع أردوغان: "نجاح أذربيجان في عملية إقليم ناغورنو كاراباخ مصدر فخر لتركيا".

وهنأ الرئيس التركي الجيش الأذربيجاني على إظهار "حس المسؤولية" تجاه المدنيين في المنطقة.

المصدر / وكالات