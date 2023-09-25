الشعبية تدين إطلاق النار على عضو مجلس بلدي وتدعو لتحقيق عاجل

أدانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الاثنين، حادثة إطلاق النار التي تعرّض لها عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح يوم أمس، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات في قدمه.

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ودعت الشعبيّة في تصريحٍ لها، إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها مجموعة خارجة عن الصف الوطني وتقديم مقترفيها إلى يد العدالة والقانون بأسرع وقت ممكن حفاظًا على السلم الأهلي والمجتمعي.

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وحذّرت الجبهة، من تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة وآثارها على المجتمع الفلسطيني، داعيةً للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، وبحق كل من يسلك طريق إشاعة الفوضى والفلتان، خاصةً وأن شعبنا يواجه عدوانًا إسرائيليًا شاملاً يتطلب أعلى وحدة وتماسك في مواجهته.

المصدر / فلسطين أون لاين