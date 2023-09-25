الاحتلال يقصف مرصدين للمقاومة شرق غزة

قصفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة، في وقت تتصاعد فيه التظاهرات في الأراضي الشرقية للقطاع بمحاذاة السلك الفاصل.

وذكرت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال، قصفت بالصواريخ مرصداً للمقاومة شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وجاءت غارات الاحتلال على قطاع غزة، فيما تتواصل المواجهات بين عشرات المتظاهرين وقوات الاحتلال شرق مدينة غزة ما أدَّى لإصابة عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق.

وأطلق الشباب الثائر في غزة بالونات حارقة باتجاه مستوطنات، ردًّا على استمرار الحصار على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين