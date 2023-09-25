المنتخب الأولمبي يلاقي هونغ كونغ في دور الـ16 من الألعاب الآسيوية

غزة/ وائل الحلبي:

ضرب المنتخب الأولمبي موعدا مع منتخب هونغ كونغ في دور الـ16 من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، بعد خسارته من اليابان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بينهما أمس في ختام مباريات دور المجموعات.

خسارة المنتخب الأولمبي بفارق هدف حافظت له على البقاء في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخب قطر الذي احتل المركز الثالث، فيما تربعت اليابان على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

المنتخب الأولمبي دخل المباراة أمام اليابان بشكل متماسك في سيطرة الواضحة للأخير على الكرة، قبل أن يتلقى الفدائي الأولمبي صدمة بطرد المدافع محمد صالح بالبطاقة الحمراء المباشرة (17)، أثر تدخله على مهاجم اليابان في طريقه للانفراد بالحارس.

منتخب اليابان استغل النقص العددي واندفع بقوة قبل أن يتمكن من تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه ياسيدا من تسديدة قوية لكرة من ركلة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء (22)، عادت الأمور للإتزان بعدها بدقائق عقب حصول لاعب اليابان ياموشي على البطاقة الصفراء الثانية من ثم الحمراء (27).

حافظ اليابانيون على سيطرتهم على مجريات اللعب في ظل بسالة دفاعية من لاعبي الأولمبي الذين منعوا الوصول مرة أخرى لمرمى الحارس محمد أحمد.

حاول الفدائي الأولمبي تحسين أوضاعه في الشوط الثاني وبدا أفضل من خلال محاولات البناء الهجومي، وكاد خالد النبريص أن يعدل النتيجة بعدما تلقى الكرة داخل الصندوق لكن حارس اليابان تصدى لتسديدته ببراعة.

عاد منتخب اليابان لفرض أفضليته وغابت عنه الخطورة في محاولاته على المرمى، باستثناء بعض الفرص التي مرت بسلام على مرمى المنتخب الأولمبي، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

المصدر / فلسطين أون لاين