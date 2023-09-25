العطاء يعود بالفوز من أمام المغازي والتفاح والزيتون يحتكمان للتعادل

غزة/ وائل الحلبي:

تمكن العطاء من العودة للانتصارات في مباراته أمام خدمات المغازي، في اطار منافسات دوري الدرجة الثانية، واحتكم التفاح والزيتون للتعادل لتستمر شراكة الفريقين في الصدارة.

العطاء تمكن من تحقيق فوز ثمين على خدمات المغازي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة، في ختام الجولة الخامسة من منافسات مجموعة الوسطى والجنوب.

فوز العطاء رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن جماعي رفح بنفس الرصيد، وتوقف رصيد المغازي عند 3 نقاط في المركز التاسع والأخير.

يدين العطاء بفوزه للاعبه قصي بخيت الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة (48)، وشهد اللقاء طرد لاعب العطاء حسام البيطار بالبطاقة الصفراء الثانية (71).

وعلى صعيد مجموعة غزة والشمال احتكم التفاح والزيتون للتعادل السلبي، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بيت حانون، في ختام مباريات الجولة الثالثة.

التعادل أبقى الأمور على حالها في ظل تساوي الفريقين برصيد 7 نقاط لكل منهما، مع بقاء الزيتون في المركز الأول متفوقا بفارق الأهداف عن التفاح في المركز الثاني.

المصدر / فلسطين أون لاين