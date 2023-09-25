إصابات إثر قمع الاحتلال تظاهرات سلمية شرقي غزة

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الإثنين، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرقي قطاع غزة، ضمن "فعاليات الغضب نصرة للمسجد الأقصى المبارك والمقاومة في الضفة الغربية المحتلة"، بينهم شاب أصيب بالرصاص الحي.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق بلدة جباليا شمالي القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ليل أمس الأحد، عن استشهاد الشاب مجدي ايهاب غباين (18 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء الـ13 من الشهر الجاري، شرقي غزة.

كما استشهد يوم الثلاثاء الماضي، فلسطيني، وأصيب آخرون عندما استهدفت قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تتواصل لليوم العاشر على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين